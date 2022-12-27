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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:09

Прокуратура проверяет жалобы инвалидов Кубани по вопросам нехватки белья и техсредств

Организованы надзорные мероприятия
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверки продолжаются

Проверки продолжаются

27 декабря прошла пресс-конференция с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Журналисты задавали насущные и актуальные вопросы. Одним из них стала тема нехватки белья и техсредств для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями жалуются на то, что краевым отделением Фонда ФСС в 2022 году не был исполнен контракт по обеспечению необходимыми вещами.

- Данный вопрос находится на контроле руководства края. Действующий контракт был логистически прерван, это правда. Прокуратурой были организованы надзорные мероприятия, доводы подтвердились. Выявлены более 2 тысяч нарушений. На текущий момент составлен личный прием на местах. Сотрудники уже выезжали в дома-интернаты Усть-Лабинского, Ленинградского и других районов. Уже некоторые получили необходимые средства реабилитации. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили на пресс-конференции представители прокуратуры.

Главный прокурор Табельский добавил, что проблема возникает из года в год, была проведена широкомасштабная проверка, на местах донесли, что решать ее необходимо комплексно.