На Кубани количество нуждающихся в жилье вдов ветеранов ВОВ сократилось до двух

Работа в данном направлении продолжается

27 декабря прошла пресс-конференция с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Одним из вопросом стало восстановление нарушенных прав ветеранов ВОВ.

- Защита прав ветеранов на первом месте. Сейчас встает вопрос о вдовах ветеранов. Было 8 человек, которые не могли обеспечить жильем. На сегодня их меньше, - отметил главный прокурор Табельский.

Представители прокуратуры добавили, что из 8 вдов трое стали на учет по исках прокурорского реагирования. В настоящий момент два человека остаются на очереди на жилье.

- Сейчас мы оказываем помощь в подборке жилья вдовам ветеранов ВОВ. Надеемся, что в скором времени никто не будет нуждаться в жилье, - добавили в надзорном ведомстве.

Вдовам в настоящее время 100 лет и 101 год. В прокуратуре пообещали поторопиться с обеспечением их жильем.