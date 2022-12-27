Директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин возглавил вновь созданный Комитет по инновациям в банковской отрасли Ассоциации российских банков

Фото: Банк Уралсиб

Основными задачами нового комитета являются создание условий для цифровизации российских банков, поиск новых технологических решений для обеспечения развития отечественного финансового рынка, экспертиза предложений регулятора и подготовка собственных инициатив по внедрению инфраструктурных решений, которые способствуют снижению барьеров для входа на отраслевой рынок и развитию конкуренции, а также обмен опытом в сфере разработки и внедрения инноваций в банковской отрасли.

«Внедрение системы работы с инновациями требует специализированных компетенций. Средний срок, за которой работа с инновациями становиться системной и начинает приносить эффект – 18-24 месяца. Создавая этот комитет, мы уверены, что коллаборация принесет значимую пользу как банкам в поиске и внедрении инновационных решений, так и финтех компаниям, которые на этой площадке смогут презентовать свои инновационные решения широкому кругу интересантов», – отметил Дмитрий Гришин.

Банк Уралсиб является одним из лидеров рынка по цифровизации и работе с инновациями, что находит свое отражение в профильных рейтингах. В ноябре Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России по итогам первого полугодия 2022 года, согласно исследованию Skolkovo Fintech Hub.

Дмитрий Гришин работает в банковской сфере с 2005 года, в Банке Уралсиб – с 2020 года. Имеет большой опыт в работе с инновациями, в разное время занимал руководящие должности в Российском фонде технологического развития, Фонде развития промышленности. Ведет авторские курсы по финтеху при НИУ ВШЭ, эксперт Центра НТИ по распределенным реестрам на базе СПбГУ, соорганизатор летней школы мастерчейн.