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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:31

Сергей Табельский прокомментировал проверки похоронного бизнеса на Кубани

Надзорные мероприятия продолжаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверки продолжаются

Проверки продолжаются

27 декабря прошла пресс-конференция с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Один из вопросов – каковы результаты проверок похоронного бизнеса после ситуации, когда глава ритуальной конторы привез гроб с трупом к администрации в Тимашевске.

- Проверки продолжаются. Вопросы расширили. Выезды были в Армавир, Геленджик, Новороссийск и другие. Главное, нам сейчас поняты причины всех нарушений. По Тимашевску дело завершено и направлено в суд. Порядок в там уже навели. Завершим комплекс мероприятий по всем ситуациям, и тогда перейдем к выстраиванию новой линии этой работы на местах, - прокомментировал Табельский.