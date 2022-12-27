Сергей Табельский прокомментировал проверки похоронного бизнеса на Кубани

Проверки продолжаются

27 декабря прошла пресс-конференция с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Один из вопросов – каковы результаты проверок похоронного бизнеса после ситуации, когда глава ритуальной конторы привез гроб с трупом к администрации в Тимашевске.

- Проверки продолжаются. Вопросы расширили. Выезды были в Армавир, Геленджик, Новороссийск и другие. Главное, нам сейчас поняты причины всех нарушений. По Тимашевску дело завершено и направлено в суд. Порядок в там уже навели. Завершим комплекс мероприятий по всем ситуациям, и тогда перейдем к выстраиванию новой линии этой работы на местах, - прокомментировал Табельский.