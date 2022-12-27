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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:40

Жители Краснодара могут задать вопросы по коммунальным авариям на горячую линию прокуратуры Краснодарского края

Надзорное ведомство проводит проверки
Светлана ОВДЕЙ
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жители Краснодара могут задать вопросы по коммунальным авариям на горячую линию прокуратуры Краснодарского края. Вопрос обсудили 27 декабря на пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским.

- Сегодня это бич не только для нашего края, но и для всей страны. Работа с управляющими компаниями, конечно же, ведется, - отметил Сергей Табельский.

Как сообщили сотрудники ведомства, для жителей Краснодара организована работа горячей линия во всем жалобам на аварийные ситуации.

- Активная работа проводится прокурорами, принимаются меры, поэтому все желающие могут обратиться напрямую в прокуратуру и сообщить о фактах ситуации, - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в Краснодаре проводятся проверки по факту коммунальных аварий. В частности, установлены случаи, когда жители дольше нормативного времени оставались без горячей воды и отопления.

- Прокурорами был принят полный комплекс мер реагирования и возбуждены дела об административных правонарушениях. Ситуация находится на особом контроле. Эти проверки будем продолжать, - уточнили в надзорном органе.

Уточняется, что в регионе также запланирована общекраевая плановая проверка по соблюдению жилищного законодательства в связи с участившимися авариями. Кроме единичных случаев поломок, будет проверена изношенность сетей и соблюдение инвестиционных программ.