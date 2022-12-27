Фото из архива КП

Жители Краснодара могут задать вопросы по коммунальным авариям на горячую линию прокуратуры Краснодарского края. Вопрос обсудили 27 декабря на пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским.

- Сегодня это бич не только для нашего края, но и для всей страны. Работа с управляющими компаниями, конечно же, ведется, - отметил Сергей Табельский.

Как сообщили сотрудники ведомства, для жителей Краснодара организована работа горячей линия во всем жалобам на аварийные ситуации.

- Активная работа проводится прокурорами, принимаются меры, поэтому все желающие могут обратиться напрямую в прокуратуру и сообщить о фактах ситуации, - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в Краснодаре проводятся проверки по факту коммунальных аварий. В частности, установлены случаи, когда жители дольше нормативного времени оставались без горячей воды и отопления.

- Прокурорами был принят полный комплекс мер реагирования и возбуждены дела об административных правонарушениях. Ситуация находится на особом контроле. Эти проверки будем продолжать, - уточнили в надзорном органе.

Уточняется, что в регионе также запланирована общекраевая плановая проверка по соблюдению жилищного законодательства в связи с участившимися авариями. Кроме единичных случаев поломок, будет проверена изношенность сетей и соблюдение инвестиционных программ.