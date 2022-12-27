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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:51

На Кубани при реализации нацпроектов выявили 1700 нарушений

Прокуроры рассказали о коррупционных преступлениях в регионе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Проверки продолжаются

Проверки продолжаются

Пресс-конференция с прокурором Кубани Сергеем Табельским прошла в Краснодаре 27 декабря. Один из вопросов касался противоправных посягательств при реализации нацпроектов.

- По нацпроектам выявили 1700 нарушений. В основном, это мошенничества: принимаются работы, которые были фактически не выполнены, или закупается оборудование по заниженным ценам. Это направление на особом контроле прокуратуры, - сообщили представители ведомства.

Пресечено более 210 фактов хищения бюджетных средств, в том числе при размещении государственного и муниципального заказа. По уголовным делам, например, по материалам прокуратуры Адлерского района Сочи возбуждено дело в отношении подрядчика, похитившего около 7 млн рублей. Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Образование» на строительство школы и детсада.