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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:19

Главой Туапсинского района назначили Сергея Бойко

Решение о его назначении приняли 27 декабря
Ангелина НАЗАРЧУК
Сергей Бойко занял пост главы Туапсинского района.

Сергей Бойко занял пост главы Туапсинского района.

В Туапсинском районе выбрали нового главу. Им стал Сергей Бойко. Решение о назначении было принято 27 декабря на сессии Совета Туапсинского района.

- Депутатское объединение партии "Единая Россия" в Совете муниципального образования Туапсинский район поддержало кандидата Сергея Бойко для избрания на должность главы муниципального образования Туапсинский район,— сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения фракции.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на должность главы Туапсинского района также баллотировался Андрей Орлов (глава Новомихайловского поселения).

Сергей Бойко заявил, что на посту главы он будет уделять особое внимание реализации инвестпроектов. Также новый мэр планируется развивать жилищно-коммунальные и санаторно-курортные комплексы.