«ТНС энерго Кубань» - трехкратный лауреат конкурса «Энергия профессионалов»

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Конец года – это традиционно время подведения итогов. Одним из результатов трудового 2022-го в «ТНС энерго Кубань» стала большая работа по улучшению качества работы с клиентом. В этом году был учрежден даже новый корпоративный конкурс «Энергия профессионалов» в нём приняли участие сотрудники всех 10 дочерних обществ холдинга.

Масштабный профессиональный конкурс проводился сразу в четырех номинациях:

- качество обслуживания;

- внешний вид представительств и центров обслуживания клиентов;

- компетентность сотрудников;

- уровень популярности онлайн-сервисов.

С особой гордостью отмечаем, что «ТНС энерго Кубань» оказалось в числе победителей в трех из четырех номинаций. Так в номинации «Клиент всегда прав» второе место среди всех дочерних обществ компании завоевала инженер по расчетам с физическими лицами Курганинского производственного участка Армавирского филиала «ТНС энерго Кубань» - Елена Говорова. За Елену в ходе голосования клиентов поступило 387 положительных анкет!

В номинации «Как дома» определен и самый уютный офис «ТНС энерго» — приятно, что это наш Новокубанский производственный участок в Армавирском филиале. А передовиками по внедрению электронных сервисов, в частности популяризации Электронной квитанции стал Новороссийский участок.

Победители были отмечены наградами и призами как на федеральном уровне, так и на региональном. «ТНС энерго Кубань» ведет эффективную работу в части развития компании. Расти профессионально, повышать качество обслуживания и смотреть на свою работу глазами клиента – особенно важно для предприятия, которое буквально лицом к лицу взаимодействует с потребителем.