Суд вновь обязал «Почту России» отреставрировать Главпочтамт в Краснодаре

Суд Москвы удовлетворил иск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Краснодарского края подала иск на “Почту России” в арбитражный суд Москвы. Мэрия просит компанию отреставрировать фасад здания Главпочтамта в Краснодаре. Однако “Почта Россия” игнорировала просьбы администрации. Суд Москвы удовлетворил иск. Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Главпочтамт находится на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской. Здание построили в 1913-1915 годах. К слову, объект имеет статус культурного наследия регионального значения.

Ранее “КП”-Кубань” сообщила о работе почты в новогодние праздники в Краснодарском крае. Отправить посылку или получить бандероль во время каникул можно - закрыты отделения будут лишь три дня. «КП» - Кубань» опубликовала график работы почты в Краснодарском крае в новогодние праздники 2023 года.