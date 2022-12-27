Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 11:30

Суд вновь обязал «Почту России» отреставрировать Главпочтамт в Краснодаре

Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел
Ангелина НАЗАРЧУК
Суд Москвы удовлетворил иск.

Суд Москвы удовлетворил иск.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Краснодарского края подала иск на “Почту России” в арбитражный суд Москвы. Мэрия просит компанию отреставрировать фасад здания Главпочтамта в Краснодаре. Однако “Почта Россия” игнорировала просьбы администрации. Суд Москвы удовлетворил иск. Данные об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Главпочтамт находится на пересечении улиц Карасунской и Рашпилевской. Здание построили в 1913-1915 годах. К слову, объект имеет статус культурного наследия регионального значения.

Ранее “КП”-Кубань” сообщила о работе почты в новогодние праздники в Краснодарском крае. Отправить посылку или получить бандероль во время каникул можно - закрыты отделения будут лишь три дня. «КП» - Кубань» опубликовала график работы почты в Краснодарском крае в новогодние праздники 2023 года.