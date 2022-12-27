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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:37

Горнолыжный курорт Сочи ограничил продажу ски-пассов из-за большого потока туристов

Ожидание в очереди в среднем составляет около 15 минут
Ангелина НАЗАРЧУК
Данное решение было принято в целях безопасности.

Данное решение было принято в целях безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горнолыжный курорт “Красная Поляна” в Сочи ограничил продажу ски-пассов из-за большого потока туристов. Ограничение ввели временное. На склонах очень много лыжников и сноубордистов. Данное решение было принято в целях безопасности.

- Курорт стремится к тому, чтобы катание гостей было комфортным и безопасным, поэтому следит за очередями и ограничивает продажи ски-пассов, когда видит, что число гостей достигло максимума - 2 тысячи, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

На данный момент, ожидание в очереди у подъемников составляет около 15 минут. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ближе к Новому году ожидаются сильные снегопады. Это позволит открыть трассы на более низких отметках.