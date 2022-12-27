На дорогах может образоваться гололед. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Сочи 28 декабря. В некоторых местах курорта возможно гроза. В предгорной зоне сильный дождь перейдет в мокрый снег. На дорогах может образоваться гололед.

- Ожидается усиление юго-восточного, с переходом днем на северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе краевого гидрометцентра.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил перевести все городские службы в усиленный режим. Спасатели рекомендуют местным жителям воздержаться от отдыха у воды.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.