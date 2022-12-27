Мэр Геленджика принял участие в «Елке желаний»

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава города-курорта Алексей Богодистов поучаствовал в ежегодной акции «Елка желаний». Об этом мэр Геленджика сообщил в своих социальных сетях.

- С коллегами приняли участие в традиционной акции «Елка желаний». В этом году акция более расширенная: на ней пожелания не только деток с ограниченными возможностями здоровья, но и детей беженцев, - сообщил мэр.

Он также отметил, что приглашает к участию в доброй акции всех жителей Геленджика. Это повод подарить радость и счастье тем, кто в них так нуждается.

Алексей Богодистов добавил, что дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получат традиционные сладкие подарки. Без сюрприза не останутся и дети, посетившие в эти дни дом Деда Мороза. Он находится на Центральной городской площади.

- Уже в эти дни подарки с «Елки желаний» отправятся к ребятам, чтобы подарить им новогоднее настроение и веру в чудо. Благодарю всех тех, кто уже принял участие в акции, - написал Алексей Богодистов.