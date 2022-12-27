В Краснодаре направили в суд уголовное дело в отношении родителей убитого 5-летнего мальчика Фото из архива КП

В Краснодаре направили в суд уголовное дело в отношении родителей убитого 5-летнего мальчика. Об этом сообщили 27 декабря на пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским.

Напомним, трагедия произошла в июне 2022 года в Краснодаре. Тогда родители 5-летнего мальчика сообщили о пропаже ребенка. По их словам, ребенок ушел покормить кошку на берегу реки и пропал. Как оказалось, история про семейный отдых была лишь инсценировкой. За несколько дней до якобы исчезновения мальчика родители, как считает следствие, убили его.

Следователями было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отчима задержали в тот же день. Мать убитого ребенка арестовали в августе 2022 года.

- В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в краевой прокуратуре.