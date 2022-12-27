На Кубани осудили братьев-близнецов за нападение на полицейского Фото из архива КП

На Кубани осудили братьев-близнецов за нападение на полицейского. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в апреле 2020 года в Ейском районе. Тогда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль на трассе «Краснодар-Ейск» для проверки документов. Машина виляла по дороге и создавала опасность для других автомобилей. Водитель увидев требование полицейских, не остановился и поехал дальше. Чтобы скрыться от сотрудников ДПС, мужчина заехал во двор многоэтажки.

- При задержании он оказал активное сопротивление полицейским, нанеся одному из них не менее двух ударов кулаком в область плеча, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тем временем его брат, который находился во дворе дома, помогая брату, также ударил полицейского руками по туловищу и голове.

В суде мужчины вину не признали, однако она была доказана.

- Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца и 3 года 4 месяца. Осужденные обжаловали приговор, но апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Отбывать наказание братья будут в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.