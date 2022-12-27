Итоги работы ТОС подвели в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В городе-курорте состоялась отчетная конференция представителей органов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Геленджика.

Заместитель главы города-курорта Янина Скорикова, открывая мероприятие, отметила, что органы ТОС вернулись к полноценной работе после коронавирусной паузы. В частности, снова проводятся экологические акции и праздники двора. Кроме того, усиливаются взаимодействия с городской администрацией и другими муниципальными службами.

- Вместе с жителями ТОСовцы приняли участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучший квартал, многоквартирный и частный дом. Всего на рассмотрение комиссии было подано 36 заявок, - отметили на совещании.

Заместитель мэра Геленджика Юрий Кациди, курирующий вопросы, связанные с ЖКХ, отметил, что у органов ТОС на следующий год большие планы. В городе появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, а также общественные пространства.

- Руководители органов ТОС также определили вектор работы на будущий год. Среди основных задач – усилить работу с населением. Ведь не зря именно ТОСовцы являются главным связующим звеном между жителями и властью, руководителями учреждений и организаций, - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.