Геленджик завоевал четыре «золота» на конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Подвели итоги конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова. Представители города-курорта победили в четырех номинациях, сообщили в пресс-службе Геленджика.

Как отметили в ведомстве, в этом году учреждения культуры, образования, молодежи, а также общественные и ветеранские организации, национальные диаспоры проделали большую работу, направленную на патриотическое воспитание.

В школах и детских садах города-курорта провели больше двух тысяч мероприятий патриотической направленности только по линии образования, добавили в ведомстве.

- Изучив отчетные материалы о проведении общегородских мероприятий, оценив представленный видеоролик, конкурсная комиссия присудила нашему курорту и его представителям четыре первых места. В прошлом году, кстати, у нас было только два первых и одно второе, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.