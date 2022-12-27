В Краснодаре врачи удалили пациенту крупную опухоль в толстой кишке без разрезов Фото: t.me/kkb2krasnodar

В Краснодаре врачи удалили пациенту крупную опухоль в толстой кишке без разрезов. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой клинической больницы №2.

Обнаруженная доброкачественная опухоль занимала половину толстой кишки пациента. Размер опухоли составлял 6 на 4,5 сантиметра.

- Для подавляющего большинства опухолей толстой кишки характерно прохождение нескольких стадий, начальной из которых является полип или аденома. Со временем в опухоли образуются очаги злокачественных клеток, не сопровождающиеся прорастанием в стенку кишечника. То есть такие опухоли можно удалять без разрезов во время колоноскопии, - отмечают специалисты.

Операцию по удалению опухоли проводил главврач ККБ №2 Сергей Габриэль. Образование удалили методом эндоскопии. Врачи ввели под опухоль физиологический раствор, разведенный метиленовым синим для создания «подушки», отделив образование от мышечного слоя.

- При помощи специальной петли опухоль удаляется. Несмотря на размер, данная методика позволяет удалять такие образования «единым блоком», - рассказали в пресс-службе ККБ №2.

Пациента выписали из больницы уже через четыре дня после успешно проведенной операции.