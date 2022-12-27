Звание почетного донора России получили 560 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 500 жителей Кубани стали почетными донорами России в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Здание «Почетный донор России» присваивают донорам, сдавшим не менее 40 раз кровь и более 60 раз плазму. Сейчас его имеют 21 из 50 тысяч доноров региона. В этом году звание получили 560 человек.

– Наши Почетные доноры – люди самого разного возраста, профессий и социального положения, скромные, добрые и отзывчивые, - отметил главврач Станции переливания крови Алексей Коденев. - В декабре 180 жителей Краснодарского края удостоены звания «Почетный донор России». Среди награжденных жители их 30 муниципалитетов.

Всего на Кубани ежегодно заготавливают около 18 тонн донорской крови, проводят более 100 тысяч переливаний компонентов крови. В Краснодаре открыты три пункта сдачи крови, шесть филиалов и 14 отделений переливания крови.

Ознакомиться с адресами и графиком работы пунктов можно на сайте Станции переливания крови.