Расследованием наезда на детей-пешеходов с бабушкой в Краснодаре занялись в СК

Расследование продолжается

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с детьми-пешеходами в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло накануне на улице Просторной краевого центра. По данным следствия, женщина с тремя внуками в возрасте от 3 до 10 лет переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент 31-летний водитель BMW, проезжавший со стороны улицы Монтажной, не притормозил и сбил их.

В результате ДТП пострадали дети. Их с травмами различной тяжести госпитализировали. Тем временем на водителя завели уголовное дело.

- В настоящее время следователем по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства и руководителя СКР по краю А.К. Маслова, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.