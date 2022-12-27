На Кубани 15 депутатов скрыли сведения о доходах на 7,6 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани 15 депутатов скрыли сведения о доходах на 7,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, депутаты Совета Мостовского района предоставили недостоверную информацию. Они внесли неполные сведения о доходах, скрыв более 7,6 млн рублей, шесть объектов недвижимости площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров, 67 счетов в банках.

Прокуратура направила информацию начальнику управления контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края.

- По результатам рассмотрения Советом письма главы администрации Краснодарского края «О применении мер ответственности» принято решение о применении к 15 депутатам мер ответственности в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске досрочно прекращены полномочия двух депутатов из-за сокрытия доходов. 14 депутатам вынесены предупреждения.