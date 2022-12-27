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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:10

На Кубани офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники

С 31 декабря по 8 января отделения будут закрыты
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани офисы МФЦ изменят режим работы в новогодние праздники. Так, с 31 декабря по 8 января граждане не смогут посетить центры и получить документы.

Отмечается, что в Анапе с 3 по 6 января будут работать дежурные окна МФЦ. Они откроются по проспекту Революции, 3, в помещении 2.

- В них смогут обратиться жители Херсона и части Херсонской области за предоставлением социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов, - сообщили в региональном департаменте информатизации и связи.

Уже с 9 января отделения МФЦ продолжат работу.