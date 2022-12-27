В Адыгее примут около 100 тысяч туристов на новогодних праздниках Фото: t.me/muratkumpilov

В Адыгее примут около 100 тысяч туристов на новогодних праздниках. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Отмечается, что туристы забронировали почти все места в более чем 160 средствах размещения в горах Адыгеи. Гостям предложат экскурсии, катание на лыжах, санках, снегоходах, джиппинг, конные и пешие походы.

- Комитету по туризму и курортам РА поручил уделить серьезное внимание обеспечению безопасности туристов, руководителям гостиничных и туристских объектов дать практические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, а также по антитеррористической защищенности объектов, довести данные о контактах дежурных служб для оперативного реагирования в период выходных дней, - отметил Мурат Кумпилов.

Кроме того, в республике уделят внимание обеспечению дорожной безопасности, готовности коммунальных служб к расчистке трасс от снега и гололедицы.

- Люди приезжают к нам за впечатлениями и хорошим настроением, и важно в полной мере обеспечить им безопасный и качественный отдых. Поэтому продолжим работать над улучшением индустрии гостеприимства и развитием туристкой инфраструктуры, - подытожил глава республики.