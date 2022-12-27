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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 15:31

20 человек эвакуировано из горящего здания на Кубани

Оно загорелось в Тихорецке
Мария ЧАЛАЯ
В Тихорецке загорелось двухэтажное здание

В Тихорецке загорелось двухэтажное здание

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 человек эвакуировано из горящего здания на Кубани. Оно загорелось в Тихорецке на улице Меньшикова.

- Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Тихорецкого пожарно-спасательного гарнизона в 17:15. Первые подразделения прибыли на место в 17:21. Они установили, что загорелся подвал в двухэтажном здании на площади 10м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 17:42 локализовали пожар на площади 30м2. В 17:55 закончилась ликвидация последствий пожара.

Во время ЧП погибших и пострадавших не оказалось.

При ликвидации пожара от РСЧС задействовано 45 человек, 12 единиц техники. В том числе от МЧС России 32 человека личного состава, 8 единиц техники.