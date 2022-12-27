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НовостиОбщество27 декабря 2022 17:26

В Краснодарском крае в 2022 году благоустроили 221 зону отдыха

Работы провели на улицах, набережных, в парках и скверах
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани благоустроили 221 зону отдыха. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани благоустроили 221 зону отдыха. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в 2022 году благоустроили 221 зону отдыха. Работы провели на улицах, набережных, в парках и скверах. Их провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В части благоустройства Кубань завершила нацпроект «Жилье и городская среда». Выполнили все, что планировали. На это направили более 2 миллиардов рублей. В следующем году мы продолжим благоустраивать территории для комфортного отдыха жителей городов и сел, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Уточняется, что с начала года в крае благоустроили 221 общественное пространство в 63 муниципальных образованиях.