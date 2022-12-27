Фото: пресс-служба Кубанского казачьего хора

Кубанский казачий хор и СКР по краю заключили соглашение о сотрудничестве. Решение приняли в ходе рабочей встречи.

- Следственный комитет России активно взаимодействует с Всероссийским казачьим обществом. История казачества неразрывно переплелась с историей России. Кубань с самого момента образования является казачьим краем. В современной России казачеству по-прежнему отводится важная роль в политической, экономической, социальной и культурной жизни, - отметил руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Константинович Маслов.

Уточняется, что следственное управление поддерживает стремление к сохранению уникального культурного и исторического наследия. Офицеры ведомства регулярно проводят открытые уроки и мастер-классы для обучающихся профильных казачьих классов. Также они вместе с представителями казачества принимают участие в патриотических и праздничных мероприятиях.