В Краснодаре в новогоднюю ночь не пустят дополнительный транспорт

Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре в новогоднюю ночь не будут продлевать работу общественного транспорта. При этом в мэрии опубликовали расписание автобусов, троллейбусов и трамваев, на которых можно будет добраться из центра в другие районы города после 00:00.

- Самый поздний автобус отправится в 01:15 от остановки «Улица имени Хакурате» по улице Красной. Он проедет до троллейбусного депо №1. По маршруту после полуночи будут курсировать автобусы №2Е и №52, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что общественный транспорт Краснодара на время праздничных каникул будет курсировать по графику выходного дня.