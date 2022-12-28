В Краснодаре отремонтировали спортивную площадку на территории школы. Фото: krd.ru.

В Краснодаре в гимназии № 18 отремонтировали спортивную площадку. Ее построили на средства из местного бюджета по улице имени Воровского, 229.

- Школьникам необходимо чередовать сложные предметы с активными играми. Уверена, что эта площадка на территории гимназии будет востребованной и популярной, - сообщила и.о. директора городского департамента образования Наталья Полякова.

Уточняется, что в ходе работ нанесли разметку для спортивных игр и сделали современное спортивное покрытие. Также установили беговые дорожки и прыжковую яму. Ученики смогут заниматься на них легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом.