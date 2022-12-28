Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея

Глава Адыгеи рассказал об итогах работы «Единой России» в 2022 году. В регионе за год многое сделано для поддержки села и волонтерства. Также молодежного предпринимательства и семей с детьми.

- Перед членами Адыгейского регионального отделения «Единой России» поставлена задача эффективно обеспечить реализацию в регионе всех партийных инициатив. При этом на уровне республики прорабатываем дополнительные меры поддержки участников СВО, переселенцев и жителей подшефного республике Генического района, - сообщил Мурат Кумпилов.

Уточняется, что во время встречи обсудили укрепление статуса и помощи участникам СВО и их семьям.

Мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест. Для них ввели кредитные каникулы, защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам. Кроме того, установили мораторий на пени за ЖКУ.