Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 и 29 декабря 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 28 и 29 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 4:00 до 20:00.

- 28 декабря света не будет с 04:00 до 16:00 на улицах Сухумское шоссе, Дарвина, Искры, Калиновая, Эпроновская, Апшеронская. Также Ростовская, Камо и в переулке Тихий, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что 28 декабря электричество также выключат с 07:00 до 20:00 на улицах Армянская, СТ «Металлист», Высокогорная, Целинная, СТ «Малинка», Пластунская, Абовяна, Дмитриевой, Лысая Гора, Верхняя Лысая, Гора, Учительская, Грибоедова, Серафимовича, Пионерская, Пятигорская, Молодогвардейская, Грибоедова 35. Также в переулках: Вишневый, Юртовский, Абовяна, Совхозный, в СНТ «Дружба», в санаториях «Зеленая Роща», «Белые Ночи», на улицах Гвоздик 8а, Звездная, Новороссийское шоссе 3, 3/1, 9А

Кроме того, света не будет в поселке Лазаревское на улице Калараш 64Б/2 кор. 1, 2, в поселке Солоники на улицах Тихорецкая, Солоники, Гомельская, Нагуляна, Гомельская, Светогорская, Мясникяна, Владимировская, Налбандяна, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Афипская, СНТ «Черноморец», СНТ «Флора» и в переулке Гомельский. Также отключения пройдут в поселках Вардане и Малый Кичмай.

29 декабря света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах: Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Нагуляна, Комарова, Сормовская, Спутник, Грушевая, Владимировская, Заря, Гранатовая, Терновая, Мзымтинская, Гвоздик 8а, Звездная, Новороссийское шоссе 3, 3/1, 9А, Курортный проспект, Чапаева, Параллельная, Титова, Севастопольская, Московская 5, Воровского 60, Чайкиной, Пятигорская, СНТ «Заполярник», Высокогорная, Тимирязева, в санатории «Зеленая Роща», СНТ «Прохладная долина», СНТ «Ветеран», СТ «Прохлада». Также в поселке Солох-Аул и Сергей поле.