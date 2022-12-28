Погода в Адыгее 28 декабря 2022: республику накроет снег с дождем

Узнали, какой будет погода в Адыгее 28 декабря 2022 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 28 декабря 2022.

В Майкопе 28 декабря ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха +6°C. Синоптики обещают дождь со снегом. Ветер западный, 4 м/с. К вечеру температура опустится до 0°C. Ветер юго-западный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается пасмурной. В горах республике пройдет мокрый снег. В светлое время суток температура воздуха повысится до +7°C. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2°C. Ветер юго-западный, 3 м/с.