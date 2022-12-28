В пилотном проекте на заводе Адыгеи внедряли инструменты «Бережливого производства». Фото: пресс-служба министерства экономического развития и торговли республики

На редукторном заводе Адыгеи завершили пилотный проект по оптимизации труда. На протяжении четырех месяцев эксперт из Краснодарского края помогал проводить в республике мероприятия по повышению производительности.

- Проделанная работа позволила на 28,5% сократить на предприятии время протекания производственного процесса по изготовлению полого вала, уменьшить объем незавершенного производства на 10,1%, - сообщили в пресс-службе министерстве экономического развития и торговли Адыгеи. - А также улучшить выработку продукции на 9,2%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что умер гендиректор редукторного завода Майкопа Шамсудин Пшизов. Он скончался на 70-м году жизни.