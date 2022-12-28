Открытие горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор» планируется 31 декабря

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

По погодным условиям частичное открытие горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» предварительно переносится на 31 декабря. В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания.

Службы курорта делают всё зависящее для подготовки зон катания. Однако, система искусственного оснежения трасс запускается, как только погодные условия позволяют это делать, а именно — сохраняются устойчивые отрицательные температуры, не превышающие –1,5°С.

Гости курорта, которые уже приобрели ски-пассы до 30 декабря включительно, получат индивидуальную инструкцию по возврату средств, а также бонусы от курорта. Все праздничные мероприятия, запланированные на новогодний период, будут проводиться согласно программе, анонсированной ранее.

Гостям, проживающим на курорте до открытия горнолыжных трасс, будут предоставлены скидки на прогулочные билеты и другие развлечения курорта, а также безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Несмотря на перенос старта катания, инфраструктура и сервисы «Роза Хутор» работают бесперебойно: отели, канатные дороги с подъемом на Роза Пик (2320 м), рестораны, аттракцион родельбан, этнопарк «Моя Россия», фермы, Хаски Хутор, каток, высокогорные качели, подвесной мост, SPA-центры — отдыхать на Роза Хутор можно 365 дней в году.

На ледовом катке в будние дни с 9:00 до 11:00 проходят бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером. Здесь можно весело и интересно провести время с семьёй, взяв коньки в прокате. Стоимость билета включает в себя: вход, прокат коньков, шкафчик для переодевания.

Этнопарк «Моя Россия» — это 11 тематических зданий на территории 3,3 га, иллюстрирующих историю, быт и развлечения разных народов России. В этом увлекательном и познавательном пространстве объединились культура и традиции, история и открытия, образование и развлечения. Во время посещения этнопарка можно бесплатно поучаствовать в различных шоу и мастер-классах для взрослых и детей: изготовление свечей, ковка изделий, чеканка монет и многое другое.

Сейчас на официальном сайте можно приобрести выгодный комбо-тариф «Зимний день на Роза Хутор», который включает в себя подъем на канатных дорогах до Роза Пик и спуск обратно, круг на родельбане, 2 часа на катке, а также посещение этнопарка «Моя Россия» и музея Археологии.

Самые лучшие условия бронирования проживания в отелях, шале и апартаментах курорта, а также ски-пассы, услуги инструкторов, проката также представлены на официальном сайте курорта www.rosakhutor.com.