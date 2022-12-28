Психологи Адыгеи проводят бесплатный прием для родителей

Родители детей в возрасте от 0 до 18 лет могут получить бесплатное консультирование психолога Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители Адыгеи могут бесплатно попасть на консультацию к психологу. В образовательном центре республики поддержку оказывают не только взрослым, но и детям.

- На территории Адыгеи у центра «Планета» есть шесть собственных офисов в Майкопе, поселке Тульском и станице Гиагинской. Но не только там родители детей от 0 до 18 лет могут получить квалифицированную консультацию, - рассказал руководитель центра Константин Павлов. - В регионе создали целую структуру кабинетов консультативной помощи - они успешно работают во всех районах Адыгеи, во многих населенных пунктах, даже самых маленьких и отдаленных. Наша задача - сделать услугу консультирования максимально доступной.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чтобы попасть на прием необходимо прозвонить в образовательное учреждение региона и узнать о работе психолога. Если тема требует срочной беседы, то можно оставить заявку на сайте центра.