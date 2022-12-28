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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:27

Жителя Адыгеи арестовали после попытки убить спящего знакомого

К счастью, в доме был третий человек
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ночью 54-летний мужчина попытался зарезать своего знакомого, пока тот спал

Ночью 54-летний мужчина попытался зарезать своего знакомого, пока тот спал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Адыгеи арестовали за покушение на убийство. Ночью 54-летний мужчина попытался зарезать своего знакомого, пока тот спал.

- В ноябре 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился к своему знакомому, с которым он находился в конфликтных отношениях. Проникнув в комнату домовладения и обнаружив хозяина дома спящим, обвиняемый решил его убить, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Задержанный схватил кухонный нож и попытался зарезать шею хозяина дома. К счастью, действия злоумышленника вовремя остановил сосед потерпевшего. Мужчину вовремя спасли, а обвиняемого заключили под стражу.