Центр спортивной медицины построят в Хостинском районе Сочи на участке в 4 га

Из федерального бюджета было выделено 6,5 миллиарда рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хостинском районе Сочи построят центр спортивной медицины. Для этого Росимущество выделило участок земли в 3,99 га. Информация об этом размещена на сайте регионального управления ведомства.

Росимущество предоставило землю в бессрочное пользование медико-биологическому агентству. Это произошло благодаря федеральной программе «Развитие здравоохранение».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, строительство завершат в 2026 году. Из федерального бюджета было выделено 6,5 миллиарда рублей.