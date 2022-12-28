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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:31

Центр спортивной медицины построят в Хостинском районе Сочи на участке в 4 га

Строительство планируют завершить в 2026 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Из федерального бюджета было выделено 6,5 миллиарда рублей.

Из федерального бюджета было выделено 6,5 миллиарда рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хостинском районе Сочи построят центр спортивной медицины. Для этого Росимущество выделило участок земли в 3,99 га. Информация об этом размещена на сайте регионального управления ведомства.

Росимущество предоставило землю в бессрочное пользование медико-биологическому агентству. Это произошло благодаря федеральной программе «Развитие здравоохранение».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, строительство завершат в 2026 году. Из федерального бюджета было выделено 6,5 миллиарда рублей.