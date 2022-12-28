Шестой этап разработки нового Генплана завершили в Сочи

В следующем году уже утвердят новый Генплан. Фото: Иван ВИСЛОВ

Администрация Сочи завершила шестой этап разработки нового Генерального плана. В 2023 году мэрии предстоит согласование и утверждение проекта.

- Новую градостроительную конституцию примем только после широкого обсуждения с нашими жителями, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за 2022 год администрации Сочи удалось подготовить около 500 схем расположения земельных участков. Также были сформированы земли для благоустройства территории и под строительство соцобъектов.

Напомним, что 2023 год был объявлен в Сочи Годом архитектуры. В следующем году уже утвердят новый Генплан.