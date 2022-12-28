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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:55

Шестой этап разработки нового Генплана завершили в Сочи

В следующем году Генплан будут согласовывать и утверждать
Ангелина НАЗАРЧУК
В следующем году уже утвердят новый Генплан.

В следующем году уже утвердят новый Генплан.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Администрация Сочи завершила шестой этап разработки нового Генерального плана. В 2023 году мэрии предстоит согласование и утверждение проекта.

- Новую градостроительную конституцию примем только после широкого обсуждения с нашими жителями, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за 2022 год администрации Сочи удалось подготовить около 500 схем расположения земельных участков. Также были сформированы земли для благоустройства территории и под строительство соцобъектов.

Напомним, что 2023 год был объявлен в Сочи Годом архитектуры. В следующем году уже утвердят новый Генплан.