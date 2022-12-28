В Краснодаре с рельсов сошел трамвай из-за постороннего предмета на путях

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В центре Краснодара на 40 минут остановились трамваи. Причиной стало ЧП на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба: там один из вагонов сошел с рельсов.

- Утром 28 декабря у трамвая № 7 сошла с рельсов одна из тележек вагона. По предварительным данным, это произошло из-за постороннего предмета на путях, - сообщили в КТТУ.

Из-за ЧП задержались несколько трамваев по маршрутам № 3, 6, 7, 21. В настоящее время движение и график электротранспорта восстановлены.

В Центре управления регионов Краснодара опубликовали момент схода трамвая с рельсов, он попал на видео.