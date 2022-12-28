Сбер профинансирует строительство нового жилого комплекса в Адыгее

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Сбер и ГК "Победа" реализуют совместный проект по комплексному развитию Майкопа. До конца 2024 года в городе построят новые многоквартирные дома класса комфорт+ в жилом квартале «Яблоневый». Общая стоимость проекта оценивается в 11 млрд руб.

Строительство ведется на территории 23 га в несколько этапов. Жилой комплекс «Яблоневый» будет состоять из 16 домов, рассчитанных на 2700 квартир. Кроме этого, на территории ЖК будут расположены детский сад, продуктовые магазины и парковка на 2000 парковочных мест.

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгее:

«С начала 2022 года отраслевой портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбера в Краснодарском крае и Адыгее превысил 174 млрд рублей. Большая часть строящихся объектов в этих регионах возводится при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка. Мы оказываем комплексную поддержку девелоперам. К примеру, ЖК «Яблоневый» - это уже третий крупный проект, реализованный на территории республики благодаря проектному финансированию нашего банка. Уверена, что для жителей Майкопа будут созданы комфортные условия для жизни».

Проектное финансирование Сбера предполагает, что при покупке недвижимости клиенты будут направлять средства на эскроу-счета, на которых деньги будут храниться на протяжении всего срока строительства объекта. Девелопер сможет раскрыть эскроу-счета только после введения дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности.

Руслан Дьяченко, руководитель ГК "Победа":

«Сейчас Адыгея становится все более привлекательной для жизни и отдыха. Поток туристов в республику создает потребность в жилой недвижимости. Современный ЖК «Яблоневый» станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей Адыгеи».