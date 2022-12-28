В Майкопе заработали семь елочных базаров

В Майкопе в преддверии Нового года заработали елочные базары. Фото: пресс-служба администрации республиканской столицы

В Майкопе в преддверии Нового года заработали елочные базары. Приобрести праздничное дерево можно в семи точках города.

- На елочных базарах можно купить живые и искусственные деревья, украшения и праздничные сувениры из хвои, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Главные символы нового года специально выращены в питомниках и привезены на реализацию.

Приобрести праздничное дерево можно в семи точках города

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самым популярным видом ели в этом году стала кавказская пихта (или пихта Нордмана). Приобрести домой новогоднюю елку можно вплоть до вечера 31 декабря.