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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:04

Семьям участников спецоперации выплатили более 13 млн рублей в Сочи

Подарки подготовили для более чем 300 детей
Ангелина НАЗАРЧУК
Дети участников спецоперации в Сочи получат адресные поздравления перед Новым годом. Фото: администрация курорта

Дети участников спецоперации в Сочи получат адресные поздравления перед Новым годом. Фото: администрация курорта

В Сочи семьям участников спецоперации выплатили более 13 млн рублей. Финансовую помощь оказали в рамках Координационного Совета. Жителям Сочи помогают на постоянной основе.

- Реагируем на обращения жителей, связанные с улучшением инфраструктуры в местах проживания, их удается оперативно решать благодаря слаженному межведомственному взаимодействию, – заявила заммэра Сочи Галина Москалева.

К слову, благодаря работе Координационного Совета получается решить многие вопросы семей участников СВО. Например, у местных жителей много лет была проблема с водоснабжением. Из-за старых советских труб семья часто оставалась без воды. Проблема была решена в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что дети участников спецоперации в Сочи получат адресные поздравления перед Новым годом. Подарки подготовили для более чем 300 детей.