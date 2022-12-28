В Геленджике озвучили имена финалистов Литературной премии имени Владимира Короленко Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Геленджике озвучили имена финалистов Литературной премии имени Владимира Короленко. Мероприятие прошло в библиотеке им. Короленко, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Литературную премию учредили в начале 2022 года на Совете по культуре администрации Геленджика при поддержке Союза писателей России. Ее разделили на три номинации - «Гражданская позиция» (проза), «За литературно-просветительскую деятельность» (проекты), «За лучшее исследование литературного творчества Владимира Короленко».

Заявки на участие подали 40 авторов из 15 городов и регионов России. Организационный комитет премии возглавил мэр Геленджика Алексей Богодистов. А в состав жюри вошли известные литературные деятели страны.

По результатам дипломантом премии в номинации «За литературно-просветительскую деятельность» стала Ольга Фадеева, старший научный сотрудник Геленджикского историко-краеведческого музея. Автор представила материал из исследований региональных, центральных архивов, музеев и библиотек.

- Премия была учреждена неслучайно. Жизнь и творчество Владимира Короленко тесно связаны с историей Геленджика. Выдающийся русский писатель, журналист, правозащитник и общественный деятель оставил нам богатое литературное наследие, - отметила замглавы Геленджика Янина Скорикова.

Сейчас единственный в России мемориальный дом-музей находится в хуторе Джанхоте. Каждый год его посещают тысячи туристов.