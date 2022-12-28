В Адыгее внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы на 30 тысяч рублей

29-летняя внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее завели дело на местную жительницу. 29-летняя внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы на 30 тысяч рублей.

На телефон пенсионерки стали приходить сообщения о просроченных задолженностях по займам. Хотя женщина не оформляла на свое имя ни один из них.

- Установлено, что женщина, приходясь внучкой заявительнице, еще весной прошлого года тайно завладела персональными данными бабушки, после чего пять раз на их основании обращалась в различные микрофинансовые организации. Полученные взаймы деньги задержанная впоследствии не возвращала. Таким образом, ущерб потерпевшей составил более 30 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД Адыгеи.