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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:21

В Адыгее внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы на 30 тысяч рублей

Женщина использовала данные пенсионерки
Валерия ГОДОВНИКОВА
29-летняя внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы

29-летняя внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее завели дело на местную жительницу. 29-летняя внучка втайне оформила на бабушку микрозаймы на 30 тысяч рублей.

На телефон пенсионерки стали приходить сообщения о просроченных задолженностях по займам. Хотя женщина не оформляла на свое имя ни один из них.

- Установлено, что женщина, приходясь внучкой заявительнице, еще весной прошлого года тайно завладела персональными данными бабушки, после чего пять раз на их основании обращалась в различные микрофинансовые организации. Полученные взаймы деньги задержанная впоследствии не возвращала. Таким образом, ущерб потерпевшей составил более 30 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД Адыгеи.