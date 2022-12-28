Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе Фото: t.me/opershtab23

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

- Согласно прогнозу Росгидромета, ветер западный, северо-западный 12-17 м/с, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 30 - 80 см, температура воздуха днем +3...5°, температура воды в море +6...7°С, - сообщили в минтрансе РФ.

Всего за время работы через пролив перевезено более 39 тысяч единиц транспорта, 54 тысячи пассажиров и 4 тысячи железнодорожных вагонов.

Напомним, с 27 октября проезд к Керченской паромной переправе для грузовиков частично ограничен. Через пролив переправляют автомобили с грузами военного назначения, фармацевтической продукцией, специальными грузами, скоропортящимися товарами, техникой для восстановления инфраструктуры и отдельными видами социально значимых товаров первой необходимости.