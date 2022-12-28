На Кубани за сутки COVID-19 заболели 62 человека, в том числе двое детей

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 86 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 62 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели двое детей, самому младшему из которых шесть месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавилось 22 пациента, в Сочи - 7, в Красноармейском районе - 5, в Новороссийске - 4. По три положительных результата получено в Армавире, Горячем Ключе и Кавказском муниципалитете, два - в Славянском.

По одному новому случаю зарегистрировано в Апшеронском, Белореченском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Калининском, Каневском, Мостовском, Отрадненском, Северском, Староминском и Тбилисском районах.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 86 пациентов.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 288 человек, в стационарах - 74, - сообщили в краевом минздраве.