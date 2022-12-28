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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:50

В четырех школах и пяти детсадах Кубани на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли классы и группы

Полностью закрытых учреждений в регионе нет
Светлана ОВДЕЙ
На карантин закрыты пять классов и семь групп Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На карантин закрыты пять классов и семь групп Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В оперативном штабе Краснодарского края рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и детсадах. На карантин закрыто несколько групп и классов в четырех общеобразовательных и пяти дошкольных учреждениях.

Так, остаются дома учащиеся пяти классов в школах Краснодара и Красноармейского района. Не посещают учреждения ребята из семи групп детских садов Горячего Ключа, Геленджика, Динского и Туапсинского районов.

- Полностью закрытых школ в регионе нет, - уточнили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, классы закрывают на карантин, если хотя бы 20% учеников не ходят на занятия по болезни.