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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:12

В ГИБДД Кубани озвучили график работы МРЭО на новогодних праздниках

С 1 по 3 января прием граждан не планируется
Светлана ОВДЕЙ
В ГИБДД Кубани озвучили график работы МРЭО на новогодних праздниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Кубани озвучили график работы МРЭО на новогодних праздниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Кубани озвучили график работы МРЭО на новогодних праздниках. Так, с 1 по 3 января прием граждан осуществляться не будет.

Посетить МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю можно 31 декабря, 4 и 5 января с 08:00 до 16:00.

МРЭО Госавтоинспекции по Краснодару и Динскому району, расположенные по адресам в краевом центре по улицам Просторной, 7 и Беговой, 30 будут открыты 31 декабря, 4 и 5 января с 08:00 до 17:00.

Такой же график работы установлен для МРЭО по Сочи и Туапсинскому району, Новороссийску, Анапе и Геленджику, а также Славянскому, Темрюкскому и Красноармейскому районам.

Регистрационно-экзаменационные пункты по обслуживанию Краснодара и Динского района примут граждан 4, 5, 8 и 9 января с 08:00 до 17:00.