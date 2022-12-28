В ГИБДД Кубани озвучили график работы МРЭО на новогодних праздниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Кубани озвучили график работы МРЭО на новогодних праздниках. Так, с 1 по 3 января прием граждан осуществляться не будет.

Посетить МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю можно 31 декабря, 4 и 5 января с 08:00 до 16:00.

МРЭО Госавтоинспекции по Краснодару и Динскому району, расположенные по адресам в краевом центре по улицам Просторной, 7 и Беговой, 30 будут открыты 31 декабря, 4 и 5 января с 08:00 до 17:00.

Такой же график работы установлен для МРЭО по Сочи и Туапсинскому району, Новороссийску, Анапе и Геленджику, а также Славянскому, Темрюкскому и Красноармейскому районам.

Регистрационно-экзаменационные пункты по обслуживанию Краснодара и Динского района примут граждан 4, 5, 8 и 9 января с 08:00 до 17:00.