Бывшему замначальника судебных приставов Адыгеи дали три года условно за хищение 15 тысяч рублей

Деньги, полученные от должников, обвиняемый потратил по своему усмотрению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вынесен приговор бывшему замначальника судебных приставов Тахтамукайского района Адыгеи. Он признан виновным в похищении денежных средств.

В апреле 2021 года обвиняемый, используя свое служебное положение, под предлогом внесения денег в счет погашения задолженности по исполнительному производству, не имея намерений фактически совершить указанные действия, похитил денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. Гражданин обратился с целью погашения задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении его супруги.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полученные деньги от должника обвиняемый потратил по своему усмотрению. Аналогичное преступление он совершил и в ноябре 2020 года.

- Приговором суда мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком на два года и наложением исполнения определенных обязанностей, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.