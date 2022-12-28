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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:25

Бывшему замначальника судебных приставов Адыгеи дали три года условно за хищение 15 тысяч рублей

Мужчина воспользовался служебным положением
Валерия ГОДОВНИКОВА
Деньги, полученные от должников, обвиняемый потратил по своему усмотрению

Деньги, полученные от должников, обвиняемый потратил по своему усмотрению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вынесен приговор бывшему замначальника судебных приставов Тахтамукайского района Адыгеи. Он признан виновным в похищении денежных средств.

В апреле 2021 года обвиняемый, используя свое служебное положение, под предлогом внесения денег в счет погашения задолженности по исполнительному производству, не имея намерений фактически совершить указанные действия, похитил денежные средства в сумме 15 тысяч рублей. Гражданин обратился с целью погашения задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении его супруги.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полученные деньги от должника обвиняемый потратил по своему усмотрению. Аналогичное преступление он совершил и в ноябре 2020 года.

- Приговором суда мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком на два года и наложением исполнения определенных обязанностей, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.