Ремонт возобновят 8 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дороги в Сочи не будут ремонтировать во время новогодних праздников. С 29 декабря рабочие прекратят работы на оползневых участках по улицам Целинная и Джапаридзе. Ремонт возобновят 8 января.

- Данное решение было принято для недопущения образования заторовых ситуаций на автомобильных дорогах, связанных с проведением ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время зимних каникул автобус № 36 будет следовать до конечного остановочного пункта по улице Целинной.