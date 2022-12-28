Ремонт возобновят 8 января.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дороги в Сочи не будут ремонтировать во время новогодних праздников. С 29 декабря рабочие прекратят работы на оползневых участках по улицам Целинная и Джапаридзе. Ремонт возобновят 8 января.
- Данное решение было принято для недопущения образования заторовых ситуаций на автомобильных дорогах, связанных с проведением ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время зимних каникул автобус № 36 будет следовать до конечного остановочного пункта по улице Целинной.