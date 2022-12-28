Пьяного мужчину, прошедшего мимо касс, передали в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Краснодара пытался украсть из супермаркета 10 шоколадок, шампанское и новогоднюю мишуру. Мужчину задержали росгвардейцы, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло в магазине на улице Московской. Один краснодарец решил не тратить деньги на новогодние напиток и украшения. Так, мужчина положил в корзину для товаров 10 плиток шоколада, четыре бутылки шампанского и мишуру. Позже он ушел, не оплатив товар.

Мужчину, который прошел мимо касс, заметил охранник супермаркета. Сотрудник магазина вызвал росгвардейцев, которые задержали вора. Как оказалось, мужчина, выносивший товары, был пьян.

- Местного жителя передали полиции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.