Суд передал нацпарку все чайные плантации в Сочи

Плантаторы должны будут самостоятельно демонтировать все постройки. Фото: администрация Сочи

Суд принял решение изъять все чайные плантации в Сочи. Земли обещают вернуть нацпарку. Чайные плантации занимают 5,5 гектара. Иски удовлетворили в кратчайшие сроки. Об этом сообщил ТАСС.

- Все чаеводческие предприятия Сочи и большое число фермеров должны в 30-дневный срок передать все земельные участки в федеральную собственность, - заявил президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, плантаторы должны будут самостоятельно демонтировать все постройки на землях. Данное решение суд принял в отношении компаний "Хоста чай", "Мацестинский чай", "Солохаульский чай", "Шапсугский чай", "Адлерский чай".